Президент Украины Владимир Зеленский склоняется к максимальному переходу на использование электроэнергии.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции 30 вопросов к президенту Украины 26 ноября.

– С теми шагами, которые мы сейчас делаем, с подписанием с Westinghouse договоров о строительстве новых блоков АЭС, я пошел бы на то, чтобы максимально переходить на использование электроэнергии, – высказал свое видение Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что электроэнергию Украина не импортирует, на 97% она украинская.

– У нас будет максимальная энергонезависимость, если мы будем переходить на электроэнергию. Тогда газ будет идти только на экспорт, – подчеркнул он.

По словам президента Украины, сейчас люди по привычке считают газ дешевле электроэнергии, поэтому их придется убеждать в обратном.

Доказать людям эффективность электроэнергии, уверен Зеленский, можно с помощью показателей.

– Мы должны показать цифры: если будем менять подход и переходить на электроэнергию, если мы как государство и бизнес будем менять сети, будем делать всю инфраструктуру под электроэнергию, а в платежке цифры не будут больше, чем сегодня, то – за электроэнергию, – отметил глава государства.

Для массового изменения мышления людей, по мнению Владимира Зеленского, они должны получить реальную цену на электроэнергию.

Пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная экватору каденции главы государства, состоялась 26 ноября.

Вместо запланированных трех часов разговор с журналистами длился 5,5 часа.