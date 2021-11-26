Президент України Володимир Зеленський схиляється до максимального переходу на використання електроенергії.

Про це глава держави повідомив під час прес-конференції 30 запитань до президента України 26 листопада.

– Із тими кроками, які ми наразі робимо, із підписанням із Westinghouse договорів про будівництво нових блоків АЕС, я пішов би на те, щоб максимально переходити на використання електроенергії, – висловив своє бачення Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що електроенергію Україна не імпортує, на 97% вона українська.

– У нас буде максимальна енергонезалежність, якщо ми переходитимемо на електроенергію. Тоді газ йтиме лише на експорт, – наголосив він.

За словами президента України, нині люди за звичкою вважають газ дешевшим за електроенергію, тому їх доведеться переконувати у протилежному.

Довести людям ефективність електроенергії, певен Зеленський, можна за допомогою показників.

– Ми повинні показати цифри: якщо змінюватимемо підхід і переходитимемо на електроенергію, якщо ми як держава та бізнес змінюватимемо мережі, робитимемо всю інфраструктуру під електроенергію, а в платіжці цифри не будуть більшими, ніж сьогодні, то – за електроенергію, – зазначив глава держави.

Для масової зміни мислення людей, на переконання Володимира Зеленського, вони мають отримати реальну ціну на електроенергію.

Прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена екватору каденції глави держави, відбулась 26 листопада.

Замість запланованих трьох годин розмова із журналістами тривала 5,5 години.