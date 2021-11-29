25 листопада колишній мер Києва Олександр Омельченко помер від коронавірусу на 84 році життя.

Він без зв’язків у радянські часи зробив феноменальну кар’єру – від робітника до директора заводу. В буремному 1996 році очолив Київську міськдержадміністрацію, а потім – двічі поспіль ставав мером столиці, з підтримкою киян у понад 70% голосів.

За його часів відкрили 8 станцій метро, перебудували пострадянський Хрещатик та відновили стародавні собори столиці – Успенський та Михайлівський.

Київ поступово перетворювався на європейську столицю. А за Омельченком закріпився імідж міцного господарника.

Як не згадати фірмову стійку на голові, якою він щоразу доводив киянам, що має міцне здоров’я. Після нього цей тренд збережеться – своє здоров’я виборцям демонструватимуть Леонід Черновецький і Віталій Кличко.

Але й скандалів в епоху Омельченка вистачало. Саме за його часів почалася масова забудова центральної частини Києва. Трамвайні лінії почали знищувати, а замість муніципального транспорту вулиці заполонили маршрутки.

Критикували його і за тотальне укладення по всьому Києву бруківки, яка взимку перетворювалася на суцільну ковзанку. Ходили розмови, що її продавала фірма сина мера. Хоча саме ця бруківка зіграла свою роль в українській історії – нею майданівці відбивалися від силовиків Януковича.

Сам же Омельченко завжди був у вирі революційних подій. Ще під час першого Майдану рішуче підтримував Ющенка. І навіть пустив мітингарів до будівлі Київради.

Та у 2006 році, після несподіваного програшу Черновецькому – образився на киян. Хоча вже через рік за списком президентського блоку знову повернувся у велику політику. Щоправда, робота в Раді не надто була до душі.

А тому не пропускав жодних виборів у столиці. Усе хотів повернутися в крісло мера і займатися тим, чим вміє найкраще. І навіть вже у поважному віці продовжував демонструвати киянам, що має ще сили й здоров’я.

Ті, хто його добре знали, відзначали в нього хороше почуття гумору. Проте були в його житті й складні періоди. Найбільші скандали, в які потрапляв уже колишній градоначальник – через смертельні аварії. У 2009 році він збив на зебрі чоловіка, а згодом його автівка на смерть збила жінку. Але тоді всю відповідальність на себе взяв його водій.

У 2014 році він таки повертається в будівлю на Хрещатику. Щоправда, в якості депутата Київради, яким залишався до останнього дня.

Останнім часом Олександр Омельченко хворів на коронавірус. У лікарню його доставили в тяжкому стані. Був на кисневій підтримці, та врятувати його лікарі не змогли.

Олександр Омельченко помер 25 листопада 2021 року. Тиждень тому він потрапив до лікарні через інфікування коронавірусом. Ці дані підтвердив чинний мер Києва Віталій Кличко.