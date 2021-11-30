У Слузі народу пояснили, чому СБУ лише зараз відкрила справу про держпереворот

Голова депутатської фракції партії Слуга народу Давид Арахамія прокоментував загрозу державного перевороту в Україні.

В ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV Арахамія розповів, чи буде Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки брати ситуацію під особливий контроль.

– Якщо тільки сьогодні відкрили кримінальне провадження, то це означає, що треба дати якийсь час слідчим органам попрацювати. Вони не можуть зробити цього протягом кількох днів чи годин. По-друге, звичайно, є інструменти парламентського контролю. Серед яких – заслуховування у закритому режимі, враховуючи сенситивність цих матеріалів. Згодом ми зможемо проводити чи закриті слухання у комітеті, чи робити якісь комісії. Але спочатку треба переадресувати питання СБУ – це їхня стаття.

Також Арахамія пояснив, чому СБУ лише зараз відкрила провадження. Адже президент України Володимир Зеленський повідомив про це у п’ятницю, 26 листопада, а провадження відкрили у понеділок, 29 листопада.

– Є процес підготовки до відкриття кримінального провадження, збору первинних даних… Навіть не треба кримінального провадження, щоб збирати оперативну інформацію та опрацьовувати оперативні дані. СБУ, наскільки мені відомо, робить це на постійній основі, без ЄРДР.

Голова фракції Слуга народу пояснив, що відкриття кримінального провадження дає додаткові можливості для роботи над інформацією.

Нагадаємо, 26 листопада під час прес-конференції президент Володимир Зеленський повідомив про загрозу державного перевороту в Україні.

Він розповів про наявність аудіозаписів, де представники України обговорюють з представниками Росії участь у підготовці до перевороту олігарха Ріната Ахметова.

30 листопада СБУ повідомила про відкриття провадження за ч. 1 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Про подробиці розслідування пообіцяли розповісти пізніше.