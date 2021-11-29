У Слузі народу збираються створити дисциплінарну комісію для аналізу скандалів (“зашкварів”) за участю нардепів та депутатів місцевих рад від цієї політичної сили.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Вона уточнила, що раніше планувалося створити етичну раду на базі фракції Слуга народу, проте безуспішно. Тому тепер вирішено створити подібний орган уже на рівні партії.

– Ми створимо умовно дисциплінарну комісію (назва може бути іншою). Я пропоную її як вищий орган партії… Партія перебирає на себе ініціативу створення дисциплінарної комісії чи етичної ради, яка могла б займатися аналізом, винесенням певних рекомендацій, що робити в різних гучних і не дуже “зашкварах” чи то народних депутатів, чи то депутатів місцевих рад. Будьмо чесними, скандали є, – наголосила Шуляк.

Вона визнала, що реакція Слуги народу на скандали за участю нардепів є інколи занадто запізнілою. А подеколи реакції загалом немає.

За словами Шуляк, дисциплінарна комісія зможе рекомендувати зняти депутата з посади або ж навіть позбавити мандату (у випадку місцевих депутатів).

– За ті “зашквари”, в які інколи потрапляють наші народні депутати, вони ніколи не понесуть ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Ми ж з вами це розуміємо. Але вони можуть нести якусь політичну відповідальність. Дисциплінарна комісія може рекомендувати зняти людину з посади чи – у випадку місцевих депутатів – позбавити їх мандата, – пояснила Шуляк.

Нардеп додала, що механізм роботи дисциплінарної комісії ще обговорюватиметься на рівні керівних органів Слуги народу.

Що відомо про скандали за участю Слуг народу?

Нардепи від Слуги народу неодноразово потрапляли в скандали через свої заяви та дії.

Так, депутат Євгеній Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.

Богдан Яременко потрапив у скандал через секс-листування у стінах парламенту, за що поплатився посадою голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики.

Скандал розгорівся і навколо нинішнього першого віце-спікера ВР Олександра Корнієнка та голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Так, у мережі з’явився відеозапис, як нардепи нібито обговорювали свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву (під час розмови Корнієнко вжив фразу “корабельна сосна”).

Голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова свого часу відзначилася заявою про дітей “низької якості”. А нещодавно, коментуючи загибель нардепа Антона Полякова, вона заявила, що “це мінус один ворог”.

Нардеп Юрій Камельчук заявляв, що коронавірус – це начебто вигадана хвороба.

А депутата Олександра Юрченко запідозрили в організації корупційної схеми. Вже після виключення із фракції Слуга народу Юрченко скоїв ДТП у Львові.

Досі невизначеною є ситуація щодо нардепа Олександра Трухіна та його участі в ДТП, що сталася наприкінці серпня цього року на Бориспільській трасі у Києві. Слідство поки що не надало офіційної інформації, чи перебував Трухін за кермом на момент аварії.

Фото: Слуга народу