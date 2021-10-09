Дети “низкого качества” и минус один: самые громкие заявления нардепа Третьяковой

В пятницу, 8 октября, народный депутат, представитель фракции Слуга народа Галина Третьякова спровоцировала скандал заявлением о смерти нардепа Антона Полякова.

В связи с этим Третьякову, которая является главой Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, могут временно отстранить от участия в пленарных заседаниях.

Факты ICTV рассказывают, что известно о сегодняшнем скандале и какими еще заявлениями ранее отличилась нардеп Третьякова.

Что произошло?

Утром 8 октября стало известно о внезапной смерти народного депутата от группы За будущее Антона Полякова.

В связи с этим пленарное заседание Верховной Рады началось с чествования памяти погибшего нардепа.

В то же время представитель фракции Слуга народа Галина Третьякова допустила неэтичное высказывание о Полякове, из-за чего попала в скандал.

Как рассказал с парламентской трибуны нардеп от группы За будущее Игорь Палица, в чате Слуги народа появился комментарий Третьяковой. Как отметил Палица, на новость о смерти она отреагировала словами: На одного врага меньше.

Некоторые депутаты в зале встретили эту информацию криками: Позор.

Впоследствии переписка из чата Слуги народа была опубликована в СМИ.

– Как по мне, то это минус один враг. А потому – все хорошо. Расследование должно быть максимально открытым, с объявлением всех фактов – токсикологии, его ночного пути и тому подобное. Чтобы была понятна связь, или это депутатская деятельность, или это его личная жизнь, — такое фото с комментарием Третьяковой обнародовали журналисты.

Ее слова спровоцировали шквал критики от других народных избранников. Из партийного чата Слуги народа даже начали выходить депутаты.

Сама депутат Третьякова не стала извиняться. Вместо этого в зале заседаний ВР она сделала заявление о “свободе слова”.

– Когда люди… считают, что могут набросить кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор – это вам, — заявила Третьякова, после чего ей выключили микрофон.

Впоследствии глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил о подписании письма к Комитету ВР по вопросам регламента и депутатской этики с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. По его словам, письмо подписали все фракции парламента.

А сопредседатель группы За будущее Тарас Батенко сообщил, что главы всех фракций и групп Рады, кроме Слуги народа, собрали подписи за отзыв Третьяковой с должности главы комитета.

Какими еще заявлениями запомнилась Галина Третьякова?

• Дети “низкого качества”.

Одним из наиболее резонансных было заявление Третьяковой о том, что в семьях безработных, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети “низкого качества”. Такое заявление нардеп сделала в 2020 году.

Она выразила мнение, что некоторые малообеспеченные семьи могут рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь.

– Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества, — заявила Третьякова, добавив, что впоследствии такие дети вырастают и тоже “садятся” на государственные средства.

Для сравнения нардеп упомянула Великобританию и Сингапур. Там, по ее словам, применяют жесткие меры по борьбе с безработными.

– Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра социальной политики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован… Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура, — Ред.) упоминают, что очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования, — рассказывала Третьякова.

Тогда постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин осудила позицию нардепа и обратилась к руководству Верховной Рады с открытым письмом, требуя отозвать ее с должности главы комитета. Однако этого не произошло.

Сама Третьякова скандал вокруг ее высказывания в отношении детей называла “буллингом”.

• До 30 тыс. грн за пропавших без вести на войне.

В выступлении для Киевской школы экономики Третьякова также высказывала мнение, что родственники людей, которых считают пропавшими без вести на Донбассе, якобы не хотят признавать их смерть, поскольку получают материальную помощь от государства.

Депутат рассказывала о необходимости убрать некоторые льготы, чтобы люди ими якобы не злоупотребляли. В качестве примера Третьякова почему-то привела родственников без вести пропавших украинцев.

– У нас есть пропавшие без вести, и мы четко знаем, что парень или девушка погибли, их там расстреляли. Просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно, и родители, и родственники знают, что их родные погибли на той территории. Но они не хотят констатировать их смерть, даже если прошло время и есть судебные решения, что человек погиб. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие: до 20-30 тыс. грн в месяц за того человека, который пропал без вести, — утверждала представитель Слуги народа.

Она настаивала, что наличие подобной экономической мотивации якобы развращает человека “в моральном смысле”.

– Идеология, если я получаю что-то от государства, то я фактически сажусь на шею тому, кто платит налоги, такая идеология отсутствует в украинском обществе, — заявляла Третьякова.

• Отмена льгот воинам-контрактникам.

В одном из интервью Галина Третьякова предлагала пересмотреть льготы и социальные выплаты военнослужащим: в частности, речь шла об аудите контрактников и льготников-участников боевых действий.

– Если это был контракт, и человек осознанно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, — это был его выбор и только так. Европейская практика осторожно использует льготный механизм, тогда как мы назначаем пожизненное содержание и реальных льготников, и так называемых. Имею в виду тех, кто находился на войне два-три дня и даже не был “на нуле”, однако тоже имеет статус УБД, — настаивала она.

В том же интервью Третьякова выразила мнение, что тысячи гривен в день для военнослужащего-контрактника будет достаточно.

– Тысяча гривен в день – это нормальное денежное обеспечение контрактника в наших реалиях… Средств немного в стране, и мы должны ранжировать льготников, — подчеркивала депутат, добавив, что защищать нужно только тех, кто “что-то потерял на войне”.

• Слишком низкая зарплата нардепа.

В прошлом году Третьякова также жаловалась на слишком низкую зарплату народного депутата. По ее словам, 32-35 тыс. грн, которые нардепы получают на руки, – слишком мало для качественной работы.

Низкими она назвала и выплаты на помощников депутатов.

– Депутатская заработная плата – она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата… Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную… На помощников эта сумма, которая предоставляется, 42 тыс. грн на четырех человек, это мало, — отмечала народная избранница.

• О включении ФЛП в систему пенсионного обеспечения.

В одном из многочисленных интервью Третьякова заявила, что включение в солидарную систему пенсионного обеспечения физлиц-предпринимателей было ошибкой.

– Мы включили в солидарную систему ФЛП, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии… Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче, — объясняла свою позицию депутат.

• О легализации в Украине секс-индустрии.

Галина Третьякова выступала и за легализацию в Украине секс-индустрии. По ее мнению, без этого государство не сможет контролировать работников секс-индустрии, которые не платят налоги.

– Секс-индустрия – это одна из старейших, говорят, профессий… Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают в “черной” части спектра экономики. Они получают доходы и не платят налоги… Есть лицензия, есть медицинские осмотры, есть цивилизованные правила игры, как это происходит. Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать, — отмечала нардеп.

В то же время она подчеркивала, что перед легализацией из секс-индустрии следует “убрать” такие негативные явления, как унижение, элементы торговли людьми.

• Интимная переписка в Раде.

В декабре 2019 года Третьякову поймали за интимной перепиской со своим мужем Сергеем Поповым. Речь шла о новом матрасе, который он заказал.

Нардеп очень эмоционально отреагировала на такую новость и написала, что любит его еще сильнее.

– Ура! Люблю тебя еще сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Ура! — писала Третьякова.

Эта интимная переписка попала на фото и распространилась в интернете.

К слову, 2 октября в Трускавце состоялась символическая церемония награждения народных депутатов от фракции Слуга народа. Отметили и Галину Третьякову – в номинации Настойчивость года (за то, что она “несмотря на хейт, не сходила со своих позиций”).

Читайте В полиции назвали две версии смерти нардепа Полякова

Смерть Антона Полякова

Народный депутат от фракции За будущее Антон Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве.

Его в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье автомобиля такси патрульные полицейские, которые остановили транспортное средство за нарушение правил дорожного движения.

Водитель такси рассказал полиции, что подобрал Полякова на остановке, а по дороге нардепу стало плохо. Медики, прибывшие на место инцидента, не смогли спасти жизнь депутата.

В Киевской городской прокуратуре назвали причиной смерти Полякова острую сердечную недостаточность. А полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК – умышленное убийство с пометкой Естественная смерть.

Источник: УНИАН, Экономическая правда, 24 канал, Kyiv School of Economics, Общественное, Интерфакс-Украина, АрмияInform