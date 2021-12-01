Прошу дотримуватися порядку: Монастирський звернувся до учасників мітингів 1 грудня

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до учасників протестів, які заплановані на середу, 1 грудня.

Очільник МВС наголосив, що для нього право на волевиявлення та свободу мирного зібрання становлять велику цінність. Монастирський попросив мітингувальників дотримуватися правопорядку, а також керуватися почуттям громадянської відповідальності.

– Я — учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність, – зазначив він.

Міністр внутрішніх справ запевнив, що правоохоронці ставляться до мітингів так само та очікують поваги до себе.

Громадський рух Save ФОП анонсував проведення акцій протесту 1 грудня під будівлею парламенту. Мітингувальники вимагатимуть ухвалити норми законопроекту №5866, який передбачає нові правила для роботи підприємців.

У патрульній поліції повідомили, що можливе обмеження руху транспорту у центрі столиці. Громадський транспорт у центральній частині Києва може змінити маршрути, зокрема йдеться про тролейбуси № 6, 16, 18 та автобуси № 24, 55, 62, 114.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв про підготовку державного перевороту на 1-2 грудня. Глава держави розповів про наявність аудіозаписів, де представники України обговорюють таку можливість з представниками Росії.

Також у розмовах йдеться про причетність олігарха Ріната Ахметова. Сам Ахметов таку інформацію спростував.

Пізніше Служба безпеки України відкрила за цим фактом кримінальне провадження (ч. 1 ст. 109 ККУ).

Результати розслідування у СБУ пообіцяли повідомити згодом.