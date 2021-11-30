Кибердепартаментом Службы безопасности Украины в течение этого года было прекращено около 20 ботоферм.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV на телеканале ICTV руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

— По оценке, сегодня с территории РФ по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и расшатывает (ситуацию, — Ред.). В этом году кибердепартаментом СБУ было заблокировано 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Была приостановлена ​​деятельность около 20 ботоферм, мощностью более 150 тыс. аккаунтов, – рассказал он.

Витюк отметил, что это “якобы 150 тыс. живых людей, которые что-то комментируют и репостят, показывая какую-то оценку тем или иным событиям”.

В пример он привел спецоперацию СБУ по разоблачению хакерской группировки Армагеддон, которая непосредственно штатно находилась в ФСБ РФ, а действовавшей с территории временно оккупированного Крыма.

— Они проникали в объекты критической инфраструктуры государства, получали служебную и секретную информацию, которая распространялась в выгодном свете теми же интернет-агитаторами или подконтрольными Telegram-каналами.

Касательно подозрений или задержаний по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий Витюк рассказал, что пока рано об этом говорить.

Он отметил, что “в ближайшее время общество будет проинформировано по этому вопросу”.