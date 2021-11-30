З території РФ по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб – СБУ

Кібердепартаментом Служби безпеки України протягом цього року було припинено діяльність близько 20 ботоферм.

Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV на телеканалі ICTV керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

— За оцінкою, сьогодні з території РФ по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це щодо того, хто дестабілізує та розхитує (ситуацію, – Ред.). Протягом цього року кібердепартаментом СБУ було заблоковано 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів. Було припинено діяльність близько 20 ботоферм, потужністю понад 150 тис. акаунтів, – розповів він.

Вітюк зауважив, що це “ніби-то 150 тис. живих людей, які щось коментують і репостять, показуючи якусь оцінку тим чи іншим подіям”.

У приклад він навів спецоперацію СБУ з викриття хакерського угрупування Армагедон, яке безпосередньо штатно знаходилося в ФСБ РФ, а діяло з території тимчасово окупованого Криму.

— Вони проникали в об’єкти критичної інфраструктури держави, отримували службову та секретну інформацію, яка далі розповсюджувалася у вигідному світлі тими ж інтернет-агітаторами чи підконтрольними Telegram-каналами.

Щодо підозр чи затримань за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій Вітюк розповів, що поки рано про це говорити.

Він зазначив, що “найближчим часом суспільство буде проінформоване з цього питання”.