Пленарное заседание парламента 1 декабря начнется с выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Он расскажет о внешнем и внутреннем положении дел в стране. После этого депутаты вернутся к работе в обычном режиме.

Они рассмотрят ряд важных законодательных инициатив. Одной из них является принятие закона №6254 о присуждении ежегодной премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания.

Есть на повестке дня еще два образовательных законопроекта. Это №6339 – о присуждении ежегодной премии Верховной Рады педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования, а также №6346 – о присуждении премии Верховной Рады Украины молодым ученым.

Кроме того, народные депутаты рассмотрят законопроект №2863 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и после этого займутся ратификацией ряда соглашений.

На этой неделе парламентарии также должны принять во втором чтении государственный бюджет на 2022 год.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука есть два варианта его рассмотрения: либо госбюджет примут сразу, либо будет длительное постатейное голосование, которое может затянуться до конца декабря.