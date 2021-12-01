В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде. Среди прочего глава государства анонсировал ряд изменений, ожидающих украинцев уже в 2022 году.

Зеленский, в частности, поднял темы экономики, энергетики, социальной сферы, войны на Донбассе, оккупации Крыма, переписи населения и многое другое. Детали выступления главы государства – в материале Фактов ICTV.

Президент начал свое обращение к парламенту с того, что сегодня исполнилось ровно 30 лет со дня проведения референдума, на котором украинцы поддержали независимость нашего государства.

– 30 лет тому назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы восстановили, провозгласили, выбрали, обрели независимую Украину, но так и не начали строить независимость. От чужого влияния, чужих интересов, где закон один для всех, и закон решает все. А не один решает все, и для всех это закон. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный “договорнячок”, — отметил он.

В целом же, большая часть выступления Владимира Зеленского прошла под символическим лозунгом: Сделано в Украине впервые.

Глава государства отчитался о ключевых достижениях за время своего президентства.

Борьба с коронавирусом

Владимир Зеленский отметил, что Украина начинала борьбу с пандемией Covid-19 “практически с ничем”.

– Сейчас есть почти все: больницы, койки, кислород и самое главное – вакцины, — заявил глава государства.

Сектор экономики

• Рост экономики и снижение госдолга

По словам главы государства, прямой государственный долг Украины по итогам 2021 года впервые за последние восемь лет упадет ниже 50% ВВП.

– Впервые, начиная с 2013 года, мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос, – отметил он.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что, несмотря на пандемию, в 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости и превысит 190 млрд долларов.

• Кредиты по ставке 5%

В скором времени в Украине хотят запустить программу Украинская мечта, благодаря которой каждый гражданин, честно выплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне.

– Впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%. В настоящее время это в среднем 9,7%. Благодаря программе Доступные кредиты 5-7-9% украинский малый и средний бизнес получил более 70 млрд грн, создал тысячи рабочих мест. В скором времени мы запускаем программу Украинская мечта, по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне, — объявил президент.

Он уточнил, что эти средства можно будет направить на приобретение собственной недвижимости, электромобиля, образование или смену профессии.

Сектор энергетики

• Энергетический кризис

Поднял Владимир Зеленский и тему энергетики. Он отметил, что в Украине удалось сохранить стабильность в этой сфере и сдержать рост тарифов.

– Энергетический кризис, ограничения в электроснабжении, значительный рост тарифов – впервые это не об Украине, – отметил президент.

• Большая термомодернизация

Глава государства анонсировал запуск в 2022 году программы Большая термомодернизация, в рамках которой планируется утеплить тысячи зданий.

– Планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, детсадов, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые обрести настоящую энергетическую независимость, — заявил глава государства.

Экономический паспорт украинца

Владимир Зеленский намерен внести в парламент до 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца.

– Я хочу поблагодарить Верховную Раду. Вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон №5600, который увеличивает ренту: плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца, – подчеркнул он.

Президент объяснил, что, согласно этому документу, средства от платы за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. После достижения совершеннолетия они смогут использовать их для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

Социальная сфера

• Зарплаты врачам

Президент проинформировал, что с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составит 6 500 грн. А средняя зарплата в этом году впервые превысила 500 долларов США в месяц.

В то же время, средняя зарплата врачей в Украине с 1 января 2022 года составит 24 тыс. грн.

– Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С 1 января она составит минимум 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача в Украине составит 24 тыс. грн, – рассказал Зеленский.

• Пенсии для 70-летних украинцев

По словам Зеленского, в 2022 году программу доплат к пенсиям расширят на украинцев, достигших 70-летнего возраста.

Уже была осуществлена программа доплат к пенсиям для людей, достигших 80 и 75 лет.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада поддержит законопроект о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии.

• Закрытие очереди на жилье для ветеранов войны на Донбассе

Президент пообещал, что Украина в 2022 году впервые с начала войны на Донбассе полностью закроет очередь на жилье для всех ветеранов.

– Сразу после ветеранов мы начнем такой процесс для наших военнослужащих, – добавил он.

Сектор обороны и безопасности

• Финансирование сектора обороны

По словам главы государства, в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности впервые за годы независимости превысит 320 млрд грн.

Будут запущены: комплексная ракетная программа, программа восстановления украинского флота, создание кибервойск.

Кроме того, впервые в Украине начнут строить военный завод по изготовлению современных дронов.

– Впервые за период независимости государство строит самолеты Ан-178 для своей армии. Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов, – заявил Зеленский.

• Война с Россией и переговоры с Путиным

Во время выступления глава государства подчеркнул, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

– Мы не боимся прямого диалога. Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину. Мы знаем, что наша армия – лучшая в мире и защитит нас. И мы должны признаться, что без нашей армии мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все, – отметил Владимир Зеленский.

Запуск Крымской платформы

В ходе своего выступления президент напомнил и о запуске Крымской платформы – инициативе, направленной на деоккупацию Крыма.

Зеленский отметил, что в учредительном саммите платформы 23 августа этого года приняли участие 46 делегаций стран мира и международных организаций.

Теперь же Украина ожидает получения Крымской платформой статуса международной организации.

– Впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации, — подчеркнул украинский лидер.

Множественное гражданство для диаспоры

Владимир Зеленский планирует сегодня внести в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве для украинской диаспоры.

По его словам, во всем мире сейчас – 65 млн украинцев, для которых этот вопрос важен.

– Важной составляющей нашей международной политики является поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента, – отметил Зеленский.

Имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС

Президент во время выступления озвучил данные, что Украина уже выполнила около 60% обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

– Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации. По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, причем 25% из них – только в этом году, – подчеркнул глава государства.

Запуск национального авиаперевозчика и первый рейс

В 2022 году в Украине хотят запустить рейсы национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines.

– К 2025-му будет полностью сформирован флот компании – не менее 20 судов, а также будут открыты регулярные внутренние и внешние рейсы, – рассказал Зеленский.

По словам президента, выходу Ukrainian National Airlines на мировой рынок авиаперевозок будет способствовать соглашение с Европейским Союзом об открытом небе.

Судебная реформа

Во время обращения к нардепам Владимир Зеленский заверил, что судебная реформа в Украине будет завершена.

– Борьба с коррупцией – это справедливый и независимый суд. Судебная реформа в Украине. Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале пути. Мы только проголосовали первые два закона… Судебная реформа в Украине начата не впервые. Но впервые она будет доведена до конца, — заявил он.

Строительство дорог и мостов

Президент пообещал, что в следующие два года будет построено 15 тыс. км автодорог и 810 мостов и мостовых переходов.

– Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы. Мы доказали, что они стали синонимами. Мы уже построили 13 тыс. км дорог, но много качественных дорог не бывает. Поэтому цель на два следующих года не уменьшается – это 15 тыс. километров дорог. И ни километром меньше, чтобы уже завершить эту крупную реформу, – заявил президент.

Отмена ВНО для абитуриентов из Крыма и Донбасса

Как отметил Зеленский, для абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса будет легче поступить в высшие учебные заведения Украины.

– Мы боремся за нашу молодежь и существенно упростили поступающим из Крыма и временно оккупированного Донбасса доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, бесплатно, без ограничений, без каких-либо условий в любой университет Украины, – проинформировал он.

Цифровая свобода

Обращаясь к Верховной Раде, Владимир Зеленский напомнил, что Украина стала первой страной в мире, внедрившей цифровой паспорт гражданина благодаря порталу государственных услуг Дія.

– Независимость – это цифровая свобода от бюрократии, очередей и коррупции. В этом уже убедились более 11 млн пользователей нашего государственного приложения Дія. Украина стала первой страной в мире, которая ввела цифровой паспорт гражданина. Мы ввели цифровое водительское удостоверение, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн, – рассказал президент.

Он добавил, что в Дії также доступны цифровой студенческий билет, страховка на авто, электронная подпись в смартфоне, цифровой налоговый номер, оплата налогов и т.д. К этим функциям добавляется регистрация места жительства онлайн.

Перепись населения

Президент уточнил, что в рамках цифровизации есть планы запустить электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию. По его словам, перепись состоится в феврале 2023 года с участием компании Аpple.

– В планах – запустить уже скоро важные функции. Есть электронная перепись, которая впоследствии приведет к электронному голосованию. В центре наших преобразований – народ, и мы должны узнать, сколько нас, где мы живем. Гордимся тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Аpple уже в феврале 2023 года, — подчеркнул Зеленский.