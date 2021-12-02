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Факты / Украина / Политика

Кулеба отчитался об успехах Крымской платформы

Анастасия Гевко редактор ленты
кулеба дмитро

На полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2 декабря прошло отдельное мероприятие, во время которого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчитался о последних успехах Крымской платформы.

– Учредительный саммит Крымской платформы в Киеве был историческим событием. Сейчас мы активно развиваем его успех и превращаем Крымскую платформу в постоянно действующий, влиятельный формат, – сообщил министр.

Так, Кулеба представил элементы долгосрочной деятельности Крымской платформы и совместных действий стран-участниц по пяти приоритетным направлениям: политика непризнания, санкции, безопасность, права человека и международное гуманитарное право, экономические и экологические последствия оккупации.

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Также он предложил приоритетные проекты в рамках платформы: разработку современной политики непризнания попытки аннексии; усиление эффективности санкций; налаживание быстрой и скоординированной международной реакции для защиты прав человека, защиты украинской и крымскотатарской идентичности, культурного наследия в Крыму; исследование экономического ущерба от оккупации и мониторинга состояния окружающей среды.

– Мы видим, что миру не безразлична оккупация и попытки аннексии Крыма. Совместными усилиями мы добьемся, чтобы это небезразличие победило, а Крым вернулся в Украину, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как уточняется, соорганизаторами мероприятия выступили:

  • США
  • Великобритания 
  • Румыния
  • Турция
  • Словакия
  • Швейцария 
  • Норвегия
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Латвия
  • Литва
  • Ирландия
  • Италия
  • Грузия
  • Германия
  • Франция
  • Дания
  • Чехия
  • Эстония
  • Хорватия
  • Болгария
  • Албания
  • Канада

Также в нем поучаствовали высокие иностранные гости. Среди них – министры иностранных дел Канады, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Чехии, представители внешнеполитических ведомств Грузии, Турции, ЕС, США, Германии.

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Источник: МИД

Фото: УНИАН

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