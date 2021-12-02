На полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2 декабря прошло отдельное мероприятие, во время которого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчитался о последних успехах Крымской платформы.
– Учредительный саммит Крымской платформы в Киеве был историческим событием. Сейчас мы активно развиваем его успех и превращаем Крымскую платформу в постоянно действующий, влиятельный формат, – сообщил министр.
Так, Кулеба представил элементы долгосрочной деятельности Крымской платформы и совместных действий стран-участниц по пяти приоритетным направлениям: политика непризнания, санкции, безопасность, права человека и международное гуманитарное право, экономические и экологические последствия оккупации.
Также он предложил приоритетные проекты в рамках платформы: разработку современной политики непризнания попытки аннексии; усиление эффективности санкций; налаживание быстрой и скоординированной международной реакции для защиты прав человека, защиты украинской и крымскотатарской идентичности, культурного наследия в Крыму; исследование экономического ущерба от оккупации и мониторинга состояния окружающей среды.
– Мы видим, что миру не безразлична оккупация и попытки аннексии Крыма. Совместными усилиями мы добьемся, чтобы это небезразличие победило, а Крым вернулся в Украину, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Как уточняется, соорганизаторами мероприятия выступили:
- США
- Великобритания
- Румыния
- Турция
- Словакия
- Швейцария
- Норвегия
- Черногория
- Нидерланды
- Латвия
- Литва
- Ирландия
- Италия
- Грузия
- Германия
- Франция
- Дания
- Чехия
- Эстония
- Хорватия
- Болгария
- Албания
- Канада
Также в нем поучаствовали высокие иностранные гости. Среди них – министры иностранных дел Канады, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Чехии, представители внешнеполитических ведомств Грузии, Турции, ЕС, США, Германии.