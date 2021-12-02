На полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2 декабря прошло отдельное мероприятие, во время которого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчитался о последних успехах Крымской платформы.

– Учредительный саммит Крымской платформы в Киеве был историческим событием. Сейчас мы активно развиваем его успех и превращаем Крымскую платформу в постоянно действующий, влиятельный формат, – сообщил министр.

Так, Кулеба представил элементы долгосрочной деятельности Крымской платформы и совместных действий стран-участниц по пяти приоритетным направлениям: политика непризнания, санкции, безопасность, права человека и международное гуманитарное право, экономические и экологические последствия оккупации.

Также он предложил приоритетные проекты в рамках платформы: разработку современной политики непризнания попытки аннексии; усиление эффективности санкций; налаживание быстрой и скоординированной международной реакции для защиты прав человека, защиты украинской и крымскотатарской идентичности, культурного наследия в Крыму; исследование экономического ущерба от оккупации и мониторинга состояния окружающей среды.

– Мы видим, что миру не безразлична оккупация и попытки аннексии Крыма. Совместными усилиями мы добьемся, чтобы это небезразличие победило, а Крым вернулся в Украину, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как уточняется, соорганизаторами мероприятия выступили:

США

Великобритания

Румыния

Турция

Словакия

Швейцария

Норвегия

Черногория

Нидерланды

Латвия

Литва

Ирландия

Италия

Грузия

Германия

Франция

Дания

Чехия

Эстония

Хорватия

Болгария

Албания

Канада

Также в нем поучаствовали высокие иностранные гости. Среди них – министры иностранных дел Канады, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Чехии, представители внешнеполитических ведомств Грузии, Турции, ЕС, США, Германии.