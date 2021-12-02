На полях Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 2 грудня відбувся окремий захід, під час якого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прозвітував про останні успіхи Кримської платформи.

– Установчий саміт Кримської платформи у Києві був історичною подією. Зараз ми активно розвиваємо його успіх та перетворюємо Кримську платформу на постійно діючий, впливовий формат, – повідомив міністр.

Так, Кулеба представив елементи довгострокової діяльності Кримської платформи та спільних дій країн-учасниць за п’ятьма пріоритетними напрямками: політика невизнання, санкції, безпека, права людини та міжнародне гуманітарне право, економічні та екологічні наслідки окупації.

Також він запропонував пріоритетні проекти у рамках платформи: розробку сучасної політики невизнання спроб анексії; посилення ефективності санкцій; налагодження швидкої та скоординованої міжнародної реакції для захисту прав людини, захисту української та кримськотатарської ідентичності, культурної спадщини у Криму; дослідження економічної шкоди від окупації та моніторингу стану навколишнього середовища.

– Ми бачимо, що світові не байдужа окупація та спроби анексії Криму. Спільними зусиллями ми досягнемо, щоб ця небайдужість перемогла, а Крим повернувся до України, – наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Як уточнюється, співорганізаторами заходу виступили:

США

Великобританія

Румунія

Туреччина

Словаччина

Швейцарія

Норвегія

Чорногорія

Нідерланди

Латвія

Литва

Ірландія

Італія

Грузія

Німеччина

Франція

Данія

Чехія

Естонія

Хорватія

Болгарія

Албанія

Канада

Також у ньому взяли участь високі іноземні гості. Серед них – міністри закордонних справ Канади, Латвії, Литви, Естонії, Румунії, Чехії, представники зовнішньополітичних відомств Грузії, Туреччини, ЄС, США, Німеччини.