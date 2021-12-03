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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 3 декабря

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
верховна рада

Пятничное пленарное заседание 3 декабря традиционно начнется с часа вопросов правительству. С докладом выступит министр обороны Алексей Резников.

После этого депутаты вернутся к работе в обычном формате и рассмотрят ряд законов в первом и втором чтениях.

Так, в первом чтении парламентарии рассмотрят блок законов о Чернобыле и радиационной безопасности.

Среди них законопроект №5602 — о снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, №5379 — о содействии развитию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы и №5859 — о предоставлении социально-экономической компенсации риска для населения территориальных общин, образованных и функционирующих на территории зон наблюдения.

Кроме того, народные депутаты 3 декабря могут расширить штат Государственного бюро расследований, а еще установить новый государственный праздник – День украинской государственности.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины на повестке дня есть законопроект №3637 о виртуальных активах (легализации рынка криптовалют).

8 сентября этого года Верховная Рада приняла в целом закон о виртуальных активах. Но 5 октября президент Украины Владимир Зеленский вернул на доработку документ, поскольку положения закона не соответствуют конституционным требованиям.

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