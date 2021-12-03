П’ятничне пленарне засідання 3 грудня традиційно розпочнеться з години запитань до уряду. З доповіддю виступить міністр оборони Олексій Резніков.

Після цього депутати повернуться до роботи у звичному форматі і розглянуть низку законів у першому та другому читаннях.

Так, у першому читанні парламентарі розглянуть блок законів про Чорнобиль і радіаційну безпеку.

Серед них законопроект №5602 – про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, №5379 – про сприяння розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи і №5859 – про надання соціально-економічної компенсації ризику для населення територіальних громад, які утворені та функціонують на території зон спостереження.

Крім того, народні депутати 3 грудня можуть розширити штат Державного бюро розслідувань, а ще встановити нове держване свято – День української державності.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України на порядку денному є законопроект №3637 про віртуальні активи (легалізацію ринку криптовалют).

8 вересня цього року Верховна Рада ухвалила в цілому закон закон про віртуальні активи. Але 5 жовтня президент України Володимир Зеленський повернув на допрацювання документ, оскільки положення закону не відповідають конституційним вимогам.