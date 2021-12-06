РФ часто блефует, вероятность эскалации снижают два фактора – Резников

Россия часто применяет давление и блеф, чтобы привлечь внимание США и добиться прямых переговоров президентов. Поэтому устрашение было способом достичь цели, считает министр обороны Украины Алексей Резников.

– Кстати, очень важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас “качает”, могли бы и попытаться вторгнуться. А демонстративная эскалация – это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль “посредника” между Украиной и своими марионетками, у Кремля ничего не получается. Поэтому он начинает бряцать оружием, – подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, Россия постоянно пытается создать благоприятную почву, в том числе и для военного сценария, а кратчайший путь к этому – хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника и уныние.

Поэтому, по его мнению, когда “украинское общество не теряет голову, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, вероятность эскалации снижается”.

Во время выступления в Верховной Раде 3 декабря глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время возле границ Украины сосредоточено около 94 тыс. российских военных.

Однако, по его мнению, Россия способна в ближайшее время увеличить этот контингент до 175 тыс. человек. Прогнозы Резникова совпадают с данными американской разведки.

Резников не исключает вероятности масштабной эскалации со стороны РФ, и назвал даже дату – конец января 2022 года.

Наращивание войск РФ на украинской границе станет темой переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, которые состоятся 7 декабря в режиме видеоконференции.

Источник: АрмияInform