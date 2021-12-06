В Кремле раскрыли подробности переговоров президентов США и Российской Федераци, которые пройдут во вторник, 7 декабря.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор будет продолжительным.

Видеоконференция будет с защищенной видеосвязью, покажут только первые кадры, а затем общение будет проводиться в закрытом режиме.

— Конечно, все общение будет производиться в закрытом режиме. Мы имеем в виду, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом, — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина также рассказал журналистам, что после переговоров с Байденом президент не собирается делать обращений.

Разговор Байдена и Путина начнется в 17.00 по киевскому времени. Президенты США и Российской Федерации обсудят наращивание российских войск на границе.

Сенаторы призвали Байдена быть четким и сильным в разговоре с главой Кремля. Представительница Республиканской партии Джонни Эрнст заявила, что Байден должен сказать Путину о защите и поддержке Украины, а также блокировке газопровода Северный поток-2.

Недавно президент США рассказал о подготовке комплекса мер, чтобы не допустить вторжения Путина в Украину.

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