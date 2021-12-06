Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем вооруженных сил Украины. Глава государства принимает участие в торжествах к 30-летию ВСУ в Харькове.

— 30 лет назад 6 декабря 1991 года был принят закон О вооруженных силах Украины. Но традиции нашей армии и защиты родной земли насчитывают тысячелетие нашей славной истории. Дружина Киевской Руси, сечевые стрелки, наши герои, наши повстанцы и миллионы бойцов в составе армии антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

Святослав Храбрый, Сагайдачный, Хмельницкий, Иван Богун, Иван Сирко, Иван Кожедуб, Людмила Павличенко и многие другие. Всех, кто служит примерами военной закалки, мужества и стойкости для современного поколения украинских военных.