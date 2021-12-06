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Факты / Украина / Политика

Традиции нашего войска насчитывают тысячелетие истории – Зеленский

Людмила Богданова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем вооруженных сил Украины. Глава государства принимает участие в торжествах к 30-летию ВСУ в Харькове.

— 30 лет назад 6 декабря 1991 года был принят закон О вооруженных силах Украины. Но традиции нашей армии и защиты родной земли насчитывают тысячелетие нашей славной истории. Дружина Киевской Руси, сечевые стрелки, наши герои, наши повстанцы и миллионы бойцов в составе армии антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

Святослав Храбрый, Сагайдачный, Хмельницкий, Иван Богун, Иван Сирко, Иван Кожедуб, Людмила Павличенко и многие другие. Всех, кто служит примерами военной закалки, мужества и стойкости для современного поколения украинских военных.

Президент отметил символизм того, что сегодня он находится с главнокомандующим ВСУ именно в Харькове на площади Свободы – крупнейшей в Украине и одной из самых больших в Европе и мире.

— Это знаково, ведь свобода для нас – это самая большая ценность, которая, я уверен, не имеет ограничений, это символ нашего государства, всей Украины, которую защитили от агрессии России в 2014 году, и продолжают защищать сегодня наши военные всей Украины.

Торжественные мероприятия ко Дню Вооруженных сил Украины 6 декабря одновременно проходят в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Краматорске.

В День ВСУ военным вручат государственные награды, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям.

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