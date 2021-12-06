Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем збройних сил України. Глава держави бере участь в урочистостях до 30-річчя ЗСУ у Харкові.

– 30 років тому 6 грудня 1991 року було ухвалено закон Про збройні сили України. Але традиції нашого війська та захисту рідної землі налічують тисячоліття нашої славетної історії. Дружина Київської Русі, січові стрільці, наші герої, наші повстанці та мільйоні бійців у складі армії антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. Святослав Хоробрий, Сагайдачний, Хмельницький, Іван Богун, Іван Сірко, Іван Кожедуб, Людмила Павліченко та багато-багато інших. Усіх, хто служить прикладами військового гарту, мужності та стійкості для сучасного покоління українських військових.

Президент відзначив символізм того, що сьогодні він перебуває з головнокомандувачем ЗСУ саме у Харкові на площі Свободи – найбільшій в Україні та одній з найбільш у Європі та світі.

– Це знаково, адже свобода для нас – це найбільша цінність, яка, я впевнений, не має обмежень, це символ нашої держави, усієї України, яку захистили від агресії Росії у 2014 році, і продовжують захищати сьогодні наші військові усієї України.

Урочисті заходи до Дня Збройних сил України 6 грудня одночасно проходять у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Краматорську.

У День ЗСУ військовим вручать державні нагороди, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам.