Декабрь, 06 в 10:00

Украинская армия во вторник, 6 декабря, отмечает праздник – День Вооруженных сил-2022. В честь этого мы сделали подборку из 10 самых важных и интересных фактов, которые нужно знать об украинской армии, которая уже девять лет героически защищает Украинское государство от российской агрессии.

Почему День ВСУ празднуют именно 6 декабря и чем это отличается от 14 октября?

Верховная Рада Украины в 1991 году именно 6 декабря приняла закон О Вооруженных силах Украины, а также – Об обороне Украины. Кроме того, в этот день в зале парламента зачитали текст Военной присяги.

Отметим, что 6 декабря – это профессиональный праздник, который объединяет всех военных, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины, ведь в составе украинской армии существует пять подразделений:

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Сухопутные войска

Воздушные силы

Военно-морские силы

Десантно-штурмовые войска

Силы специальных операций

У каждой из этих частей ВСУ есть свой профессиональный праздничный день, а 6 декабря объединяет всех военных Украины.

В то же время 14 октября – это День защитников и защитниц Украины, он воспринимается больше как праздник патриотов. Это День украинского казачества и День УПА, а также – праздник Покровы Пресвятой Богородицы. Его основная идея в том, чтобы чтить всех защитников Украины – не только профессиональных военных, но и волонтеров и добровольцев.

Доверие к украинской армии

Согласно результатам исследования группы Рейтинг, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, а также волонтерам. В частности, ВСУ доверяют 90% украинцев.

Женщины в рядах украинских Вооруженных сил

По данным Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, по сравнению с 2013 годом количество женщин в украинской армии выросло почти вдвое. Так, в 2013 году служило 16 557 женщин, тогда как по итогам 2020 года их число выросло до 31 757 человек.

В то же время после полномасштабного вторжения в 2022 году количество женщин, работающих в военных структурах, достигло 50 тысяч.

Женщин-офицеров в 2013 году было всего 1 633, а за 2020 год их количество достигло 4 810.

А в июле 2021 года на тот момент министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении первой женщины-командующей в истории страны. Так, Татьяна Остащенко стала командующей Медицинских сил ВСУ.

Герои Украины

По состоянию на 18 ноября 2022 года звание Героя Украины получили 638 мужчин и 40 женщин.

Численность украинской армии

Летом 2021 года Верховная Рада приняла закон об увеличении ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. Таким образом общая численность Вооруженных сил должна достигать 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих. При этом, по данным штаба ООС, на момент начала войны с Россией армия Украины насчитывала всего 165 тыс. служащих – военных и гражданских.

А в 2022-м году, после начала полномасштабного вторжения и с учетом мобилизации, в рядах Вооруженных сил состоит около 700 тысяч человек.

Сотрудничество с НАТО

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году как НАТО, так и государства-члены Альянса оказывают Украине помощь на беспрецедентном уровне.

Украина продолжает постепенное движение и реформирование для приближения к стандартам НАТО. Сюда входит создание бригад по стандартам Альянса, а также постепенное создание сержантских корпусов, когда младший офицерский состав получает важные в боевых условиях полномочия.

Кроме того, с начала 2021 года все военные звания перевели на стандарты НАТО.

А в сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. После этого, 1 декабря, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все 30 стран-членов подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена.

Военная мощь Украины

Как сообщается в ежегодном рейтинге Global Firepower (GFP), на 2022 год армия Украины оказалась с 25-го на 22-м месте по уровню военного могущества в мире из 140 стран.

До этого по сравнению с 2020 годом наши войска поднялись на две позиции – с 27-го места.

В исследовании указано, что к военной службе из почти 44 млн граждан теоретически могут быть пригодны 15,5 млн украинцев. В то же время призывного возраста ежегодно достигают более 470 тыс. человек.



Ведущими странами по военному могуществу в 2022 году признали США, Россию и Китай.

Ядерное оружие

Именно армия Украины стала первой в мировой истории, кто добровольно отказался от ядерного оружия. Разоружение Украина проводила пять лет: с 1991 по 1996 год. Безъядерность утвердила также Верховная Рада – в Декларации о государственном суверенитете, принятой в 1990 году.

Перевооружение украинских войск

Подъем украинской армии и ее постепенное перевооружение начались в 2014 году и продолжаются до сих пор, получив новый толчок в 2022 году. Основной причиной стала война с Россией: Украине пришлось перейти на усиленный режим защиты для борьбы за свою территориальную целостность.

Одними из самых важных видов вооружений, разработанных Украиной, стали самоходные артиллерийские установки Гвоздика и Акация, а также – ракетный комплекс Ольха, крылатая ракета Нептун, бронежилет Корсар-М4.

Украина активно сотрудничает с западными партнерами и соседями. Так, к примеру, США поставили ВСУ противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Турция передала нашим военным беспилотники Bayraktar. Известно о планах построить завод по производству Bayraktar на территории Украины совместно с турками.

4 декабря 2022 года Укроборонпром сообщил о завершающей стадии испытаний украинского боевого БПЛА с боевой частью 75 кг и дальностью полета до 1000 км.

Между тем, Чехия восстанавливает и модернизирует для Украины 90 танков Т-72. Активно помогает в меру своих сил Польша и страны Балтии.

В целом, западные партнеры с началом полномасштабного вторжения РФ начали передавать Украине огромное количество вооружений – от ПВО и беспилотников и до артиллерийских систем, противотанковой обороны, пушек и снарядов.

Крупным поставщиком оружия для украинской армии стала страна-агрессор Россия; трофейная техника и снаряды активно используются украинскими защитниками на поле боя.

Миротворческие миссии

Вооруженные силы Украины участвуют в миротворческих миссиях под эгидой НАТО, ООН и иных международных организаций начиная с 1992 года. Однако в 2022 году, в связи с полномасштабным вторжением, Украине пришлось вывести своих миротворцев из ДР Конго, Косово и всех других миссий в мире – в марте Владимир Зеленский подписал закон о возвращении этих военных домой для защиты Украинского государства.

Фото: Генштаб ЗСУ