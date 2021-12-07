В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6403 о введении специального режима для бизнеса в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

Однако ни текст пояснительной записки, ни самого законопроекта на сайте парламента еще нет.

— Чтобы вернуть временно оккупированную часть Донбасса, мы должны приоритетно и ускоренно развивать свободные части Донецкой и Луганской областей. Донбассу нужны инвестиции и рабочие места, нужна новая экономическая парадигма, – отметила Ирина Верещук.

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что в разработке законопроекта приняли участие специалисты Центра экономических стратегий и команда министерства.



2 декабря Кабинет министров принял решение о запуске Украинского национального центра развития мира, собирающего доказательства нарушения прав и свобод украинцев на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Источник: Ирина Верещук