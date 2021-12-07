У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6403 про введення спеціального режиму для бізнесу на підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей.

Проте ні тексту пояснювальної записки, ні самого законопроекту на сайті парламенту ще немає.

– Щоб повернути тимчасово окуповану частину Донбасу, ми маємо пріоритетно та прискорено розвивати вільні частини Донецької та Луганської областей. Донбасу потрібні інвестиції та робочі місця, потрібна нова економічна парадигма, – зазначила Ірина Верещук.

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що у розробці законопроєкту взяли участь спеціалісти з Центру економічних стратегій та команда міністерства.



2 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск Українського національного центру розбудови миру, який збиратиме докази порушення прав і свобод українців на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Джерело: Ірина Верещук