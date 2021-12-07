Мэр Полтавы Александр Мамай попал в базу центра Миротворец.

На днях в эфире одного из телеканалов городской голова Полтавы заявил, что якобы на территории Украины “воюют два сверхгосударства — Россия и США”.

— Очень жаль, что идет брат на брата, — подчеркнул Мамай.

Также мэр Полтавы сожалеет, что Украина перестала сотрудничать с Российской Федерацией. В частности, завод Полтава, ранее тесно сотрудничавший с РФ, сейчас почти закрыт.

На сайте центра Миротворец говорится, что Александр Мамай является “пособником террористов и российских оккупантов”. Также его обвинили в распространении пропаганды Кремля.

Факты ICTV обратились в Городской совет Полтавы с просьбой предоставить комментарий мэра о внесении в базу Миротворец, однако ответа мы не получили.

Александр Мамай — что известно о мэре Полтавы

Александру Мамаю 53 года. Впервые он был избран городским головой Полтавы в октябре 2010 года. Тогда Мамай представлял партию Совесть Украины.

В 2012 году политик присоединился к Партии регионов. Впрочем, на местных выборах в 2015 году снова баллотировался от партии Совесть Украины и одержал победу.

В 2018 году Полтавский городской совет выразил недоверие мэру и лишил его полномочий. Он назвал эти действия нелегитимными и подал в суд.

В 2020 году Мамай Александр Федорович в третий раз стал мэром, баллотируясь от партии За будущее. Его поддержали 54% избирателей.

Фото: Александр Мамай