Мер Полтави Олександр Мамай потрапив у базу центру Миротворець.

Днями в ефірі одного з телеканалів міський голова Полтави заявив, що нібито на території України “воюють дві наддержави – Росія та США”.

– Дуже прикро, що йде брат на брата, – наголосив Мамай.

Також мер Полтави шкодує, що Україна припинила співпрацювати з Російською Федерацією. Зокрема, завод Полтава, який раніше тісно співпрацював з РФ, наразі майже закритий.

На сайті центру Миротворець йдеться, що Олександр Мамай є “посібником терористів та російських окупантів”. Також його звинуватили у поширенні пропаганди Кремля.

Факти ICTV звернулися до Міської ради Полтави з проханням надати коментар мера щодо внесення у базу Миротворець, однак наразі відповіді ми не отримали.

Олександр Мамай – що відомо про мера Полтави

Олександру Мамаю 53 роки. Вперше його обрали міським головою Полтави у жовтні 2010 року. Тоді Мамай представляв партію Совість України.

У 2012 році політик приєднався до Партії регіонів. Втім, на місцевих виборах у 2015 році знову балотувався від партії Совість України та здобув перемогу.

У 2018 році Полтавська міська рада висловила недовіру меру та позбавила його повноважень. Він назвав ці дії нелегітимними і подав до суду.

У 2020 році Мамай Олександр Федорович втретє став мером, балотуючись від партії За майбутнє. Його підтримали 54% виборців.

Фото: Олександр Мамай