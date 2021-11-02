Словакия обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Словакии Зузана Чапутова подписали общий документ о поддержке вступления Украины в состав Европейского Союза.

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter. Таким образом Словакия должна поддержать вступление Украины в Евросоюз.

— Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписали Декларацию о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию на Донбассе, — отметил президент.

Документ подписали в рамках климатического саммита в Глазго под эгидой ООН, который продлится до 12 ноября.

Украина и ЕС

Во вторник, 12 октября, состоялась встреча президента Владимира Зеленского с главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президенты прибыли в Киев на 23-й саммит Украина — ЕС, который ежегодно проводят с 1997 года. В частности, в разные годы они состоялись в Киеве и Брюсселе.