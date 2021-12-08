Хорватія зобов’язалася підтримати вступ України до Євросоюзу

Хорватія підписала декларацію про європейську перспективу України. Про це під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Республіки Андрей Пленкович.

– Сьогодні ми підписали декларацію про підтримку Хорватією європейської перспективи України. Це те, що ми робимо на практиці вже багато років. Ми підтримуємо європейські ініціативи України, процеси реформ і вважаємо, що це найкращий шлях, щоб покращити якість життя українців, – додав він.

8 травня президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Егілс Левітс також підписали спільну декларацію про європейську перспективу України.

Левітс наголосив, що Латвія підтримає Україну, коли вона буде готова подати заявку на членство в ЄС. Такі декларації Україна раніше підписала з Литвою та Польщею – у березні та травні 2021 року.

2 листопада Словаччина стала ще однією країною, яка зобов’язалася підтримати вступ України до Європейського Союзу.