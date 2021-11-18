Упоминание о Крымской платформе впервые удалось включить в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Этот документ касается ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что учредительный саммит Крымской платформы, состоявшийся 23 августа этого года в Киеве, не был одноразовым мероприятием и будет действовать как постоянный формат.

– Очередное важное событие для Крымской платформы произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму, — подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что накануне резолюция была поддержана на заседании комитета Генассамблеи ООН. А в декабре этого года ожидается принятие документа на сессии Генассамблеи.

Речь идет о проекте усиленной резолюции, который называется: Ситуация с правами человека во временно оккупированных АР Крым и Севастополе.

Такой документ готовится уже шестой год подряд и каждый раз дополняется новыми фактами о нарушении российскими оккупантами прав человека и международного права в Крыму.

Как объяснили в МИД Украины, в текущем году среди нововведений проекта резолюции можно выделить:

• четкое отражение в названии документа статуса Крыма как временно оккупированной территории Украины;

• поддержку Крымской платформы;

• акцентируется ответственность РФ за соблюдение прав крымских татар на полуострове (Россию призывают прекратить незаконные аресты и освободить задержанных);

• требование отменить приговоры в отношении крымских татар и лидеров крымскотатарского народа.

Кроме того, в резолюции:

• говорится, что именно РФ как оккупант несет ответственность за обеспечение жителей полуострова питьевой водой;

• осуждается уничтожение и перемещение из Крыма культурных ценностей;

• есть призыв прекратить принудительное изменение демографического состава полуострова;

• осуждается так называемая перепись населения в Крыму, организованная Россией;

• отмечается, что наращивание российских войск в Крыму спровоцирует серьезные негативные последствия в регионе.

23 августа 2021 года в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы – международного формата для возвращения вопроса временно оккупированного Крыма в мировую повестку дня. Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до возвращения полуострова Украине.

В саммите приняли участие представители 46 государств и международных организаций. В то же время представители ООН участия в саммите не принимали. В связи с этим Украина уже неоднократно призывала Организацию Объединенных Наций присоединиться к Крымской платформе.