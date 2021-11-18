Упоминание о Крымской платформе впервые удалось включить в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Этот документ касается ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.
Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что учредительный саммит Крымской платформы, состоявшийся 23 августа этого года в Киеве, не был одноразовым мероприятием и будет действовать как постоянный формат.
– Очередное важное событие для Крымской платформы произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму, — подчеркнул министр.
Кулеба напомнил, что накануне резолюция была поддержана на заседании комитета Генассамблеи ООН. А в декабре этого года ожидается принятие документа на сессии Генассамблеи.
Речь идет о проекте усиленной резолюции, который называется: Ситуация с правами человека во временно оккупированных АР Крым и Севастополе.
Такой документ готовится уже шестой год подряд и каждый раз дополняется новыми фактами о нарушении российскими оккупантами прав человека и международного права в Крыму.
Как объяснили в МИД Украины, в текущем году среди нововведений проекта резолюции можно выделить:
• четкое отражение в названии документа статуса Крыма как временно оккупированной территории Украины;
• поддержку Крымской платформы;
• акцентируется ответственность РФ за соблюдение прав крымских татар на полуострове (Россию призывают прекратить незаконные аресты и освободить задержанных);
• требование отменить приговоры в отношении крымских татар и лидеров крымскотатарского народа.
Кроме того, в резолюции:
• говорится, что именно РФ как оккупант несет ответственность за обеспечение жителей полуострова питьевой водой;
• осуждается уничтожение и перемещение из Крыма культурных ценностей;
• есть призыв прекратить принудительное изменение демографического состава полуострова;
• осуждается так называемая перепись населения в Крыму, организованная Россией;
• отмечается, что наращивание российских войск в Крыму спровоцирует серьезные негативные последствия в регионе.
23 августа 2021 года в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы – международного формата для возвращения вопроса временно оккупированного Крыма в мировую повестку дня. Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до возвращения полуострова Украине.
В саммите приняли участие представители 46 государств и международных организаций. В то же время представители ООН участия в саммите не принимали. В связи с этим Украина уже неоднократно призывала Организацию Объединенных Наций присоединиться к Крымской платформе.