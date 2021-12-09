Генасамблея ООН підтримала Кримську платформу в резолюції щодо Криму

Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, документ містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях.

– Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали документ. Він консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей, протидіє наростаючій мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону і в Криму, – додав Кулеба.

Напередодні в МЗС України повідомили, що таку резолюцію готують вже шостий рік поспіль. Її щоразу доповнюють новими фактами про порушення російськими окупантами прав людини та міжнародного права в Криму.

Цього року серед нововведень проекту резолюції можна виділити чітке відображення в назві документа статусу Криму як тимчасово окупованої території України, підтримку Кримської платформи, вимогу скасувати вироки щодо кримських татар та лідерів кримськотатарського народу.

Також в документі акцентується відповідальність РФ за дотримання прав кримських татар на півострові. Зокрема, Росію закликають припинити незаконні арешти та звільнити затриманих.