Є досвід Придністров’я: Кулеба виключає односторонні поступки щодо Донбасу

Україна не піде на односторонні поступки Росії в питанні Донбасу. Досвід окупованого Придністров’я показує, що прямі переговори з сепаратистами і позаблоковість не дають гарантій відновлення територіальної цілісності.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він переконаний, що ідея натиснути на Україну і примусити до односторонніх компромісів є необдуманою.

– Москва давно вимагає від Києва прямого діалогу з Донецьком і Луганськом – двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія – сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй виставляти себе посередником, – зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба додав: історичний досвід показує, що вимога прямих переговорів з окупаційною владою навряд чи задовольнила б Росію.

Адже після того, як в Придністровському регіоні Молдови загострився збройний конфлікт в 1992 році, Москва вимагала від Кишинева прямого діалогу з Тирасполем за своєї участі в ролі посередника. Тоді Молдова погодилася, сподіваючись, що цей крок дозволить врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність.

– У 1994 році Молдова зробила ще одну спробу сприяти врегулюванню, офіційно проголосивши позаблоковий курс і відмовившись від руху до членства в НАТО. Яким був результат цих поступок? Три десятиліття замороженого конфлікту і жодного врегулювання. Російські військові і зброя досі залишаються в Придністровському регіоні Молдови, – нагадав міністр.

Напередодні речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що США не радили Україні поступитись територіями заради врегулювання конфлікту з Росією.

Таким чином вона спростувала інформацію, яка з’явилася у ЗМІ про те, що США начебто хочуть, щоб Київ пішов на поступки заради врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Foreign Affairs