Президент Владимир Зеленский ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу, ранее раскритиковавшему визит премьера страны Андрея Пленковича в Украину на фоне возможного вторжения российских войск.

Напомним, что глава правительства Хорватии Андрей Пленкович 8-9 находился в Украине с визитом. Он побывал в Киеве и Львове, а также провел встречи с руководством государства, в частности, Владимиром Зеленским. В ходе визита также анонсировали открытие офиса Хорватского туристического союза.

Однако президент Хорватии подверг критике визит Пленковича в Украину, назвав его “чистым шарлатанством”.

По мнению главы государства, визит Пленковича может плохо отразиться на отношениях Хорватии и РФ.

— Я симпатизирую Украине, и я не ненавижу Россию. Весьма неловкая ситуация. Однако 100 тысяч русских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление нескончаемой любви? Потому что Пленкович бежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не бегут, – цитирует слова Милановича издание Vecernji List.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику Милановича.

— Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал визит Премьер-министра Украины в Загреб не “шарлатанством”, а “проявлением солидарности и дружбы”, — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Напомним, что Хорватия подписала право на европейскую перспективу Украины. Об этом на совместном брифинге с Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Республики Андрей Пленкович.

Источник: Twitter президента Владимира Зеленского