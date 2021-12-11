Президент Володимир Зеленський відповів президенту Хорватії Зорану Мілановичу, який раніше розкритикував візит прем’єра країни Андрея Пленковича до України на тлі можливого вторгнення російських військ.

Нагадаємо, що голова уряду Хорватії Андрей Пленкович 8-9 перебував в Україні з візитом. Він побував у Києві та Львові, а також провів зустрічі з керівництвом держави, зокрема Володимиром Зеленським. Під час візиту анонсували відкриття офісу Хорватського туристичного союзу.

Проте президент Хорватії розкритикував візит Пленковича до України, назвавши його “чистим шарлатанством”.

На думку очільника держави, візит Пленковича може погано позначитися на відносинах Хорватії та РФ.

– Я маю симпатію до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна ситуація. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченної любові? Бо Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські солдати туди не втечуть, – цитує слова Мілановича видання Vecernji List.

Президент України Володимир Зеленський відповів на критику Мілановича.

– Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не “шарлатанством”, а виявом солідарності та дружби”, – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Нагадаємо, що Хорватія підписала декларацію про європейську перспективу України. Про це під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Республіки Андрей Пленкович.

Джерело: Twitter президента Володимира Зеленського