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Замглавы МВД Гогилашвили извинился за свое поведение на видео с блокпоста

Наташа Тарчевська редактор ленты
Замглавы МВД Гогилашвили извинился за свое поведение на видео с блокпоста

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили принес извинения за свое поведение при попытке въезда в зону ООС в Донецкой области 10 декабря.

Он признал, что вел себя слишком эмоционально и пообещал способствовать объективному расследованию попавшего на видео инцидента.

Служебное расследование инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием своего заместителя инициировал министр внутренних дел Денис Монастырский.

В течение этого времени Александр Гогилашвили временно отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

Скандальное видео

10 декабря в соцсетях появилось видео, где фигурирует замглавы МВД Александр Гогиашвили.

В тот вечер он пытался попасть в зону проведения ООС, однако его авто остановили полицейские.

На кадрах видео заметно, что Александр Гогиашвили в грубой форме спорит со стражами порядка. Больше всего его возмутило то, что никто из работников блокпоста не узнал замглавы МВД в лицо.

– Я уже три года заместитель министра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет, – угрожал Александр Гогиашвили.

Правоохранители действовали по инструкции, поэтому отказались пропускать виновника скандала, поскольку тот не показал всех необходимых документов.

Сам Александр Гогиашвили никак не комментировал инцидент в своих соцсетях, а сообщение с извинениями за свое поведение появилось уже после заявления министра МВД об его отстранении от должности.

Фото: МВД

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