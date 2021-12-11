Заступник голови МВС Гогілашвілі вибачився за свою поведінку на відео з блокпосту

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі вибачився за свою поведінку під час спроби в’їзду в зону ООС на Донеччині 10 грудня.

Він визнав, що поводився занадто емоційно та пообіцяв сприяти об’єктивному розслідуванню інциденту, що потрапив на відео.

Службове розслідування інциденту на на блокпості в Донецькій області за участю свого заступника ініціював міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Протягом цього часу Олександра Гогілашвілі тимчасово відсторонено від виконання своїх посадових обов’язків.

Скандальне відео

10 грудня у соцмережах з’явилося відео, де фігурує заступник голови МВС Олександр Гогіашвілі. Того вечора він намагався потрапити до зони роведення ООС, однак після відмови зупинитися його авто зупинили поліцейські.

На кадрах відео помітно, що Олександр Гогіашвілі у грубій формі сперечається з правоохоронцями. Найбільше його обурило те, що ніхто з працівників блокпосту не впізнав заступника голови МВС в обличчя.

– Я вже три роки заступник міністра. Три роки! І сумно, що ти не знаєш. Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємно не буде, – погрожував Олександр Гогіашвілі.

Правоохоронці діяли за інструкцією, тому відмовилися пропускати винуватця скандалу, оскільки той не показав усіх необхідних документів.

Сам Олександр Гогіашвілі ніяк не коментував інцидент у своїх соцмережах, а повідомлення з вибаченнями за свою поведінку з’явилося уже після заяви міністра МВС про його відсторонення від посади.