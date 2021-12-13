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Факты / Украина / Политика

Германия блокирует закупку Украиной вооружения по линии НАТО — Резников

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Олексій Резніков

Германия блокирует закупку Украиной оборонительного вооружения по линии Агентства НАТО по обеспечению и закупкам.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в одном из интервью.

— Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку противотанковых винтовок и противоснайперских систем. Они продолжают отстаивать Северный поток-2, но при этом блокируют закупки Украиной оборонительного вооружения. Это несправедливо, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

По его словам, из-за позиции ФРГ Украина вынуждена будет договариваться с союзниками о поставках оружия на двухсторонней основе. В частности, Киев планирует обратиться к США, Великобритании, Литве и Франции.

Резников отметил, что смотрит с оптимизмом на возможность поставок американских ракет и другого оборонительного вооружения после проведения переговоров. Однако он не смог ответить, как скоро Украина ожидает получить летальную военную помощь.

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При этом позиция правительства Олафа Шольца, который пришел на смену Ангеле Меркель на посту канцлера Германии, пока не известна.

Источник: Financial Times

Фото: УНИАН

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