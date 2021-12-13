Германия блокирует закупку Украиной вооружения по линии НАТО — Резников

Германия блокирует закупку Украиной оборонительного вооружения по линии Агентства НАТО по обеспечению и закупкам.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в одном из интервью.

— Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку противотанковых винтовок и противоснайперских систем. Они продолжают отстаивать Северный поток-2, но при этом блокируют закупки Украиной оборонительного вооружения. Это несправедливо, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

По его словам, из-за позиции ФРГ Украина вынуждена будет договариваться с союзниками о поставках оружия на двухсторонней основе. В частности, Киев планирует обратиться к США, Великобритании, Литве и Франции.

Резников отметил, что смотрит с оптимизмом на возможность поставок американских ракет и другого оборонительного вооружения после проведения переговоров. Однако он не смог ответить, как скоро Украина ожидает получить летальную военную помощь.

При этом позиция правительства Олафа Шольца, который пришел на смену Ангеле Меркель на посту канцлера Германии, пока не известна.