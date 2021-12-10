Резников: Украина закупила у НАТО вооружение против беспилотников РФ

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина приобрела у Литвы через агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA) вооружение для борьбы с российскими беспилотниками на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире программы Право на владу.

– Мы заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA у НАТО, – сказал Резников.

По его словам, в течение декабря Украина получит первую партию – это 10 антидроновых ружей литовского производства.

Министр обороны отметил, что он сейчас изучает систему закупок НАТО и ведет консультации с профильным комитетом Верховной Рады по этому вопросу, чтобы создать аналогичное агентство в Украине.

3 декабря во время выступления в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников анонсировал создание аналога агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок, по примеру NSPA.

По его словам, это агентство будет заниматься закупкой товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также обеспечением ВСУ питанием, горючим и т. д.