Законопроект о столице, предусматривающий разграничение полномочий мэра Киева и главы КГГА, будет рассмотрен Верховной Радой во втором чтении уже после Нового года.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер парламента Руслан Стефанчук. Он заверил, что рассмотрение документа не переносится и готовится к рассмотрению профильным комитетом.

– Законопроект о местных госадминистрациях, закон о столице – это была та система компромиссов, о которой мы поговорили с лидерами парламентских фракций и групп, поскольку планировалось запустить особую процедуру. Но мы вышли на другое решение, что каждая фракция и группа представит перечень предложений, на которых настаивает, – объяснил Стефанчук.

Он уточнил, что благодаря такой договоренности количество поправок к указанным двум законопроектам удалось сократить в десятки раз (к одному из документов их сейчас более 200, к другому – около 150).

Стефанчук подчеркнул, что закон о столице попадет на рассмотрение в зал заседаний после подготовки в комитете, однако это уже будет в начале следующего года. По словам спикера, до конца 2021 года Рада должна принять ряд других безотланательных законопроектов. При этом у нардепов осталась только одна пленарная неделя.

Параллельно в одном из интервью спикер Верховной Рады рассказал, что закон о столице будет приниматься после Нового года вместе с законопроектом о местных госадминистрациях (поскольку эти документы взаимосвязаны).

– Думаю, уже после Нового года (может быть принят закон о столице, – Ред.). Он будет приниматься вместе с законопроектом о местных госадминистрациях, потому что они друг на друга “накладываются”. Это те два законопроекта, которые будут законодательно завершать этап реформы децентрализации, – подчеркнул спикер.

Он добавил, что после этого, уже на следующей парламентской сессии, планируется также внести изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

Следует отметить, что в ноябре этого года народные депутаты отложили рассмотрение по специальной процедуре законопроектов о столице и местных государственных администрациях. Спецпроцедуру хотели применить для сокращения количества поправок к документам. Однако перед голосованием часть нардепов собралась у трибуны и не дала продолжать заседание.

Что предполагает закон о столице?

Законопроект О городе Киеве – столице Украины ( № 2143-3) был принят в первом чтении еще в октябре 2019 года. Однако второе чтение документ до сих пор не прошел.

Ключевой нормой законопроекта является разделение должностей и полномочий мэра Киева и главы Киевской городской госадминистрации.

В документе прописано, что глава КГГА назначается на должность и увольняется президентом Украины по представлению Кабинета министров. В то же время, КГГА не может возглавлять городской голова Киева.

Как известно, сейчас Виталий Кличко одновременно занимает должности мэра и главы Киевской городской госадминистрации.

Кроме того, документом предлагается восстановить районные советы в столице, а райгосадминистрации ликвидировать.

Фото: Верховная Рада