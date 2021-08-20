Почему Виталия Кличко хотят уволить с поста мэра Киева

Кто контролирует Киев, тот контролирует всю страну – давняя украинская политическая мудрость. И сейчас перед нами разворачивается очередной раунд борьбы за этот контроль. Массовые обыски, заявления о политическом давлении, конфликты из-за декораций, слухи о заседаниях СНБО – в ход пошло все.

Парад обысков

На этой неделе правоохранители провели ряд обысков помещений КГГА, коммунальных предприятий и столичных райадминистраций. Причины – подозрения в коррупции и злоупотреблении полномочиями киевскими чиновниками.

К тому же Офис генпрокурора даже отчитался о разоблачении преступного объединения, которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей.

Эвакуаторы, забирающие неправильно припаркованные автомобили в центре города – давняя головная боль киевлян. Но оказалось, что при участии чиновников КГГА работала схема незаконной эвакуации до 300 автомобилей в день. Только в рамках этого дела правоохранители провели 30 обысков.

Но к обыскам столичным чиновникам уже не привыкать, в мае в служебных помещениях коммунальных предприятий и департаментов КГГА прошло около 70 обысков.

Уголовные производства, в рамках которых проводились обыски, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, незаконных поборов с предпринимателей и крышевания нелегального бизнеса.

Вот только мэр Киева Виталий Кличко все эти обыски называет политическим давлением на столичную власть. Причем прошел обыск даже в доме ближайшего соратника Кличко, руководителя исполкома партии УДАР, экс-нардепа Артура Палатного.

— Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий воплощению важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне, — по поводу последних следственных действий Кличко записал даже специальное обращение.

За что борьба

Увольнением с должности главы КГГА Кличко пугают уже давно. В 2019 году, после прихода к власти Владимира Зеленского, тогдашний глава его Офиса Андрей Богдан уже пытался инициировать отставку Кличко и разделение полномочий мэра Киева и главы КГГА.

Даже законопроект соответствующий в Раду подали, но он уже два года ждет рассмотрения во втором чтении. В итоге Кличко пересидел Богдана в своей должности.

С приходом на пост главы ОП Андрея Ермака риторика Банковой поменялась. Они с Кличко нашли общий язык, что стоило мэру назначения ряда людей главы Офиса президента на руководящие должности в столичной власти.

Однако в мае ситуация вновь обострилась, и уже Кирилл Тимошенко, заместитель Ермака открыто критиковал Кличко и намекал на то, что карта со сменой главы КГГА еще не отыграна.

Правда, в истории Украины уже есть случай использования этой карты. Партия регионов своего мэра Киева выбрать никак не могла, но после прихода к власти Виктора Януковича там решили протянуть через Раду разделение полномочий городского головы и главы горадминистрации.

В итоге у избранного в мэры Леонида Черновецкого забрали все полномочия в пользу ставленника регионалов, главы КГГА Александра Попова.

Но, во-первых, Кличко судьбу Черновецкого, который не стал бороться за должность, а просто уехал из страны, повторять не собирается. Во-вторых, незаконность разделения полномочий мэра Киева и главы КГГА признал Конституционный суд.

Официально толкование КС гласит, что главой КГГА может быть только человек, избранный киевлянами как мэр города.

Да и повторять действие регионалов нынешней центральной власти совсем не с руки, от негативных сравнений не отделаться. Тем не менее, в медиа упорно распространяют слухи, что уже 20 августа на заседании СНБО Кличко якобы могут отстранить от должности главы КГГА из-за коррупции.

Правда, ни одно открытое дело в отношении столичных должностных лиц еще не дошло до суда, а на факт преступления прямо указывал даже собственный аудит КГГА. Но это уже дело десятое. О массовых обысках же отчитались, в прессе эти новости растиражировали.

— По моей информации, в Офисе генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, на камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко, Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице — в нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА, — отмечает политический эксперт Юрий Романенко.

Вот только на каком основании СНБО может увольнять главу КГГА? Хотя к тому, что СНБО над юридическими основаниями своей деятельности не особо заморачивается, уже пора привыкнуть.

— С точки зрения формальных правовых процедур, вопрос о руководстве КГГА вряд ли должен рассматриваться на СНБО. Однако мы не раз уже видели, что в команде президента Зеленского склонны не развязывать политико-правовые узлы, а разрубать их, — констатирует политолог Владимир Фесенко.

Преемников не видно

В качестве возможных преемников Кличко во главе КГГА, в первую очередь, называли министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Глава фракции Голос в Верховной Раде Ярослав Железняк даже сообщил, что ради увольнения Чернышова с должности министра могут собрать специальное внеочередное заседание парламента. Но эта информация не подтвердилась.

Опроверг свое возможное назначение и сам Чернышов, заверив, что продолжит работать министром.

Теперь в главы КГГА сватают главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса, который в свое время был заместителем Кличко. Однако эксперты считают все это скорее слухами и игрой, направленной на большую сговорчивость киевского мэра.

— Полагаю, что пока нет предопределенного решения. В кулуарах звучат намеки, что если мэр Кличко пойдет на сотрудничество с центральной властью в борьбе с коррупцией в Киеве, и не будет прикрывать некоторые фигуры в своем ближайшем окружении и в отдельных подразделениях городской власти, которые подозреваются в коррупционных схемах, то возможен компромисс, — отмечает Фесенко.

То есть Банковой хотелось бы более широкого представительства в киевской власти. Но пока, похоже, до компромиссов далеко.

Стороны не упускают возможностей “уколоть” оппонента. Обменялись колкостями Кличко и Офис президента даже по поводу инсталляции ко Дню Независимости.

Установка декораций в духе советской квартиры на Аллее Героев Небесной сотни вызвала возмущение активистов и киевлян. Кличко лично пришел на аллею и заявил, что город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы, а занимается организацией праздника к 24 августа Офис президента.

— Сейчас какой-то 95 квартал мы устраивать здесь не согласны, — подколол Кличко и поручил демонтировать сооружения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Офис президента точно не управляет вопросами установки в Киеве объектов для съемок или декораций к чему-либо. Этим должна заниматься городская власть.

— В Киеве достаточно улиц, чтобы производить любые съемки, не вызывая возмущения горожан. Это как минимум. Как максимум, нужно просто хорошо понимать, что такое городское хозяйство и как им эффективно управлять, – говорит Михаил Подоляк.

Скорее всего, в таком духе пикировки продолжатся. Однако ссора с киевским мэром несет в себе и другие угрозы для Банковой – оппоненты Офиса президента демонстрируют склонность к объединению. Например, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который по-прежнему не хочет идти в ногу с Банковой, не скрывает знаки поддержки Кличко.

В конце июля Разумков появился на Украинском муниципальном форуме в Одессе, организатором которого была возглавляемая Кличко Ассоциация городов Украины (АГУ).

Одновременно проходило совместное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте и Национального совета реформ, в котором участвовал сам президент Зеленский.

Спикер отдал предпочтение форуму Кличко, хотя Конгресс местных и региональных властей на Банковой создали именно как альтернативу Ассоциации городов Украины. Вряд ли можно говорить о полноценном союзе между Разумковым и Кличко, скорее о тактическом, они попутчики.

Есть у Кличко и мощные связи на Западе, чем пока не может похвастаться президент Зеленский. Прямо перед визитом в Киев хорошо знакомой с Кличко канцлера Германии Ангелы Меркель ожидать отставки главы КГГА вряд ли стоит.