Законопроект про столицю, який передбачає розмежування повноважень мера Києва і голови КМДА, буде розглянутий Верховною Радою в другому читанні вже після Нового року.

Про це розповів сьогодні на брифінгу спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він запевнив, що розгляд документа не переноситься, і він готується до розгляду профільним комітетом.

– Законопроект про місцеві держадміністрації, закон про столицю – це була та система компромісів, про яку ми поговорили з лідерами парламентських фракцій і груп, оскільки планувалося запустити особливу процедуру. Але ми вийшли на інше рішення, що кожна фракція і група подасть перелік пропозицій, на яких наполягає, – пояснив Стефанчук.

Він уточнив, що завдяки такій домовленості кількість поправок до вказаних двох законопроектів вдалося скоротити в десятки разів (до одного з документів їх зараз більше 200, до другого – близько 150).

Стефанчук наголосив, що закон про столицю потрапить на розгляд до зали засідань після підготовки в комітеті, проте це вже буде на початку наступного року. За словами спікера, до кінця 2021 року Рада повинна ухвалити низку інших нагальних законопроектів. При цьому в нардепів залишився лише один пленарний тиждень.

Паралельно в одному з інтерв’ю спікер Верховної Ради розповів, що закон про столицю буде ухвалюватися після Нового року разом із законопроектом про місцеві держадміністрації (оскільки ці документи взаємопов’язані).

– Думаю, вже після Нового року (може бути ухвалений закон про столицю, – Ред.). Він буде ухвалюватися разом із законопроектом про місцеві держадміністрації, тому що вони один на одного “накладаються”. Це ті два законопроекти, які будуть законодавчо завершувати етап реформи децентралізації, – наголосив спікер.

Він додав, що після цього, вже наступної парламентської сесії, планується також внести зміни до Конституції України в частині децентралізації.

Варто зазначити, що в листопаді цього року народні депутати відклали розгляд за спеціальною процедурою законопроектів про столицю та про місцеві державні адміністрації. Спецпроцедуру хотіли застосувати для скорочення кількості поправок до документів. Однак перед голосуванням частина нардепів зібралася біля трибуни та не дала продовжувати засідання.

Що передбачає закон про столицю?

Законопроект Про місто Київ – столицю України ( № 2143-3) був ухвалений у першому читанні ще в жовтні 2019 року. Проте друге читання документ досі не пройшов.

Ключовою нормою законопроекту є розділення посад та повноважень мера Києва та голови Київської міської держадміністрації.

В документі прописано, що голова КМДА призначається на посаду та звільняється президентом України за поданням Кабінету міністрів. Водночас КМДА не може очолювати міський голова Києва.

Як відомо, зараз Віталій Кличко одночасно обіймає посади мера та голови Київської міської держадміністрації.

Крім того, у документі пропонується відновити районні ради в столиці, а райдержадміністрації ліквідувати.

Фото: Верховна Рада