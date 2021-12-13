Ситуація на Донбасі та ПП-2: про що говорив Кулеба з новою головою МЗС Німеччини

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Кулеба ознайомив німецьку колегу із ситуацією уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, а також підтвердив відданість країни політико-дипломатичному врегулюванню конфлікту.

За його словами, Україна високо цінує те, що в коаліційній угоді нового уряду Німеччини приділяється пріоритетна увага відновленню миру на її території.

– Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в межах процесу мирного врегулювання, який має починатися з безпекових питань. Переконані, що повне втілення принципу спочатку безпека дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей, – наголосив Кулеба.

Він подякував Німеччині, яка разом із Францією докладає зусиль задля повернення РФ до нормандського формату переговорів, а також за чітку позицію щодо Північного потоку-2.

Кулеба та Бербок погодилися, що до проекту має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.

Сторони домовилися активізувати співробітництво у сфері альтернативних джерел енергії, виробництва і транспортування водню, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Кілька днів тому новий канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Росію від нападу на Україну та повідомив, що Північний потік-2 чекають наслідки у разі вторгнення.