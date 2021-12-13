Из-за заявлений по Северному потоку-2: цена на газ в Европе превысила $1,3 тыс.

Спотовая цена газа в Европе снова выросла. Она превысила $1 350 за тысячу кубических метров.

Это максимальный показатель с начала октября этого года. Так, утром 13 декабря цена ближайшего январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла на 7,5% от показателя, который был 10 декабря.

Она достигла €116,395 за МВт-час или $1 358 за тысячу кубометров.

На рост цены газа в Европе могло повлиять заявление Анналены Бербок – министра иностранных дел Германии. По ее словам, российский газопровод Северный поток-2 пока не может быть одобрен и запущен.

Все потому, что он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского газопровода Северный поток-2.

Оператор Nord Stream 2 AG пока что имеет не ту организационную структуру, которая соответствовала бы законам ФРГ. Nord Stream 2 AG имеет швейцарскую регистрацию. А регулятор настаивает, что оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо.

Поэтому процедура сертификации приостановлена ​​до завершения создания в Германии дочерней компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации немецкого участка газопровода.

Источник: Биржа ICE Futures