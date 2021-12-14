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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Витренко заверил, что отопительный сезон пройдет без перебоев

Мария Степанюк редактор ленты
юрій вітренко

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заверил, что в хранилищах достаточное количество газа и отопительный сезон пройдет без перебоев. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— У нас в хранилищах нормальные объемы газа. Нормальные – это такие же, как, когда премьер-министром был Владимир Гройсман, поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах нет проблем. Как тогда мы проходили бесперебойно зиму, так и сейчас мы должны это сделать.

Мы должны понимать, что объемы начисления к оплате за, например, октябрь прошлого года, включают те объемы, которые реально были потреблены. То есть это не только вопрос цены, но и объемов. В этом октябре потребление населением (газа, — Ред.) возросло, — сказал он.

Напомним, с 1 декабря для клиентов поставщика последней надежды, функции которого выполняет Нафтогаз, выросла цена на газ.

В Нафтогазе также объяснили, что не устанавливают цену для клиентов ППН – она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика последней надежды.

Источник: Свобода слова

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