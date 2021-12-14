В Киеве идет подготовка к чрезвычайной ситуации из-за угрозы военного вторжения РФ. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

— В моем родном городе Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по комплектованию и подготовке резервистов, – сообщил он.

Кличко отметил, что Путин собрал возле украинских границ более 100 тыс. российских солдат, что стало беспрецедентной угрозой.

— Есть разные сценарии того, как российская армия может атаковать Украину, мы должны быть готовы к ним. Я постоянно слышу, что некоторые политики говорят, что Путин не будет нападать и это лишь угрозы и игры. Это напоминает мне дискуссии, которые проходили перед вторжением в 2014 году. Даже тогда почти все международные наблюдатели сочли это невозможным, — сказал он.

Он также призвал ФРГ разблокировать поставки оборонного оружия Украине.

— Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой не хочет находиться народ Украины. Мы – европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке, – добавил он.

14 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Германия во время переговоров могут решить проблему блокировки Берлином покупки Украиной оружия в рамках НАТО.

Днем ранее немецкое издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО. Нидерланды стали в этом вопросе на сторону Германии после указания Берлина из-за того, что правительство Меркель не хотело, чтобы все думали, что только Германия выступает против продажи.