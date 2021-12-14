Следующие четыре дня, с 14 по 17 декабря, Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний. Во вторник народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых есть и определенные президентом как неотложные.

Среди них – второе чтение законопроекта №4220 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об урегулировании отдельных вопросов процедур банкротства на период карантина, а также проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях (№6359).

Кроме того, речь идет об установлении нового праздника – Дня Украинской Государственности (28 июля) и первом чтении законопроекта о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

На второе чтение вынесены изменения в закон О гражданстве Украины об упрощенном обретении гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности (№5630).

Три законопроекта второго чтения касаются вопросов трансплантации анатомических материалов человеку (№5831), усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения (№5873) и лекарственных средств (№5547), и два – усовершенствования пенсионного законодательства (№4668) и введения электронного удостоверения ветерана (№5694).

Народные избранники должны рассмотреть ряд проектов постановлений, которыми предлагается отменить решение парламента от 30 ноября о принятии во втором чтении изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.