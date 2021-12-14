Наступні чотири дні, з 14 до 17 грудня, Верховна Рада працюватиме в режимі пленарних засідань. У вівторок народні депутати розглянуть низку законопроектів, серед яких є й такі, що визначені президентом як невідкладні.

Серед них – друге читання законопроекту №4220 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період карантину, а також проекту закону про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№6359).

Окрім того, йдеться про встановлення нового свята – Дня Української Державності (28 липня) та перше читання законопроекту про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

На друге читання винесено зміни до закону Про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності (№5630).

Три законопроекти другого читання стосуються питань трансплантації анатомічних матеріалів людині (№5831), удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№5873) та лікарських засобів (№5547), і два – удосконалення пенсійного законодавства (№4668) та запровадження електронного посвідчення ветерана (№5694).

Народні обранці мають розглянути низку проектів постанов, якими пропонується скасувати рішення парламенту від 30 листопада про ухвалення у другому читанні змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.