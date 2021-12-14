Заседание суда по делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса перенесли на 21 декабря из-за неявки подсудимого.

Как уточняется, во время заседания было объявлено о госпитализации Чауса из-за проблем со слухом.

До этого прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал экс-судье Чаусу, подозреваемому в вымогательстве и получении $150 тыс. взятки, обвинительный акт.

Круглосуточный домашний арест Николая Чауса продлен до 24 января.

Суд рассматривает данное дело по существу.

Дело Чауса

НАБУ в августе 2016 года возбудило против экс-судьи Чауса уголовное дело по обвинению в получении взятки размером в $150 тыс. наличными.

$80 тыс. из них он, как сообщается, спрятал в двухлитровую банку.

Сразу задержать Чауса не смогли из-за из-за судейского иммунитета, требовалось разрешение парламента.

Николай Чаус впоследствии перестал являться на допросы в НАБУ, в связи с чем его объявили в розыск.

В сентябре 2016 года парламент снял неприкосновенность с Чауса, после чего Соломенский райсуд Киева разрешил задержать его.

В ноябре того же года Интерпол объявил Николая Чауса в розыск.

В марте 2017 он был задержан в Кишиневе.

В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил, что его подзащитного похитили в Молдове.

Президент страны Майя Санду поручила провести расследование данного дела.

Глава МВД Молдовы Павел Войко заявил, что Николай Чаус был похищен иностранцами, которые пересекли украинско-молдавскую границу.

8 мая выяснилось, что СБУ открыла уголовное производство из-за похищения экс-судьи Чауса и его незаконной переправки через госграницу.

Позднее в мае в Telegram-канале опубликовали видеообращение Чауса, который возразил, что его похитили в 2021 году.

В июле Николая Чауса нашли в Винницкой области. Его задержали силовики, после чего ему избрали в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест.

Деньги Чаус хранил в банках, которые прятал на огороде.

15 ноября обвинительный акт по делу Чауса направили в суд.