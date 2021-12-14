Засідання суду у справі колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса перенесли на 21 грудня через неявку підсудного.

Як уточнюється, під час засідання було оголошено про госпіталізацію Чауса через проблеми зі слухом.

До цього прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитав екс-судді Чаусу, підозрюваному у здирстві та отриманні $150 тис. хабара, обвинувальний акт.

Цілодобовий домашній арешт Миколи Чауса продовжено до 24 січня.

Суд розглядає цю справу по суті.

Справа Чауса

НАБУ у серпні 2016 року порушило проти екс-судді Чауса кримінальну справу за звинуваченням у отриманні хабара розміром у $150 тис. готівкою.

$80 тис. із них він, як повідомляється, сховав у дволітрову банку.

Відразу затримати Чауса не змогли через суддівський імунітет, потрібен дозвіл парламенту.

Микола Чаус згодом перестав приходити на допити в НАБУ, у зв’язку з чим його оголосили у розшук.

У вересні 2016 року парламент зняв недоторканність із Чауса, після чого Солом’янський райсуд Києва дозволив затримати його.

У листопаді того ж року Інтерпол оголосив Миколу Чауса у розшук.

У березні 2017 року його було затримано в Кишиневі.

У квітні 2021 року адвокат Чауса заявив, що його підзахисного викрали у Молдові.

Президент країни доручила провести розслідування цієї справи.

Глава МВС Молдови Павло Войко заявив, що Миколу Чауса викрали іноземці, які перетнули українсько-молдовський кордон.

8 травня з’ясувалося, що СБУ відкрила кримінальне провадження через викрадення екс-судді Чауса та його незаконне переправлення через держкордон.

Пізніше у травні в Telegram-каналі опублікували відеозвернення Чауса, який заперечив, що його викрали у 2021 році.

У липні Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Його затримали силовики, після чого йому обрали як запобіжний захід цілодобовий домашній арешт.

Гроші Чаус зберігав у банках, які ховав на городі.

15 листопада обвинувальний акт у справі Чауса направили до суду.