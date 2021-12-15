Верховная Рада может провести внеочередное заседание 16 декабря. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

– Да, собрали подписи. Нардеп Михаил Волынец инициировал проведение внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта №5891-1 по выделению 2,4 млрд грн для стабилизации работы шахт государственной формы собственности. Процесс запустился, Стефанчук (председатель Верховной Рады — Ред.) может назначать внеочередное заседание на завтра, наверное, после завершения основного, — отметил он в комментарии журналистам.

Также Александр Корниенко добавил, что в аппарате Верховной Рады пока нет подписных писем с собранными подписями за проведение внеочередного заседания, которое инициировала народный депутат от группы За будущее Анна Скороход для рассмотрения вопросов по защите прав физических лиц-предпринимателей.

Между тем 15 декабря продолжается пленарное заседание Верховной Рады. Народные депутаты уже успели принять в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности.

Документ предлагает установить штрафы за строительство без документов и незаконное строительство высоток и торговых центров.

Также законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за строительство на землях в охранных зонах.