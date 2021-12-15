Верховна Рада може провести позачергове засідання 16 грудня. Про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

– Так, зібрали підписи. Нардеп Михайло Волинець ініціював проведення позачергового засідання для розгляду законопроекту №5891-1 щодо виділення 2,4 млрд грн для стабілізації роботи шахт державної форми власності. Процес запустився, Стефанчук (голова Верховної Ради, – Ред.) може призначати позачергове засідання на завтра, напевно, після завершення основного, – зазначив він у коментарі журналістам.

Також Олександр Корнієнко додав, що в апараті Верховної Ради поки що немає підписних листів із зібраними підписами за проведення позачергового засідання, яке ініціювала народний депутат від групи За майбутнє Анна Скороход для розгляду питань щодо захисту прав фізичних осіб-підприємців.

Тим часом 15 грудня триває пленарне засідання Верховної Ради. Народні депутати вже встигши ухвалити у першому читанні законопроект №5877 про посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності.

Документ пропонує встановити штрафи за будівництво без документів і незаконне будівництво висоток і торгових центрів пропонують карати штрафом.

Також законопроект передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років за будівництво на землях в охоронних зонах.