Стало відомо, коли в Україні з’являться берегові ракетні війська

В Україні планується створення нового роду військ. До 2026 року узбережжя країни з повітря прикриватимуть берегові ракетні війська.

Про це 15 грудня заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Під час підбиття підсумків діяльності за рік він такоє відзначив роль держав-членів НАТО у зростанні бойових спроможностей українського військового флоту.

До складу берегових ракетних військ України увійдуть три дивізіони берегового ракетного комплексу Нептун.

– До другого кварталу 2022 року буде повністю сформований перший дивізіон цього сучасного комплексу, який невдовзі встане на бойове чергування, — йдеться у повідомленні.

360МЦ Нептун – вітчизняний ракетний комплекс крилатих ракет наземного базування (з протикорабельною ракетою).

Його ракети здатні знешкодити такі бойові кораблі, як крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні та танкодесантні кораблі. Як зауважують експерти, Нептун практичний у керуванні і майже непомітний для ворожих радарів.

Наприкінці серпня цього року ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийняли на озброєння Збройних Сил України.

Якщо відбудеться запуск серійного виробництва комплексів Нептун, вони стануть невід’ємною частиною стримуючої зброї ЗСУ.