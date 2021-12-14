Условия ужасаные: Денисова рассказала, сколько украинцев находятся в плену в ОРДЛО

По состоянию на декабрь 2021 года в плену пророссийских террористов в ОРДЛО находятся 300 человек, 40 из которых — украинские военнослужащие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова. 14 декабря она провела онлайн-встречу с семьями пленных украинских граждан.

— В печально известной Макеевской исправительной колонии №32, где недавно скончался украинский политзаключенный… неудовлетворительные условия содержания. Из-за отсутствия отопления, родственники с помощью волонтеров покупали уголь для обогрева камер, разворованный оккупантами, — отметила Людмила Денисова.

Также омбудсмен подчеркнула, что из-за невыполнения сепаратистами договоренностей заложники почти не получают гуманитарную помощь.

По ее словам, последний гумконвой, доставленный в ОРДЛО, насчитывал только мыло, туалетную бумагу и зубную пасту.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова